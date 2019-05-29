Документальный фильм о Децеле на стадии монтажа

Над документальным фильмом, который посвящен рэперу Кириллу Толмацкому, работает журналист Роман Супер.

Роман Супер на своей станице в Facebook опубликовал пост, в котором сообщил о работе над фильмом о жизни музыканта. Свой фильм он охарактеризовал как «подробная и честная биография».

Журналист отметил, что на данный момент сценарий к фильму уже готов, и он занимается монтажом исходных материалов. Для создания фильма будут использованы архивные видеозаписи, на которых запечатлен Кирилл Толмацкий. Кроме того, специально для картины будет написана музыка, однако композитор пока неизвестен.

Для создания фильма Роман Супер собрал 3,5 миллиона рублей через краудфандинговую платформу.

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет. Официальной причиной смерти названа остановка сердца музыканта.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Михаил Боярский рассказал о съемках четвертой части «Гардемаринов».