Михаил Боярский рассказал о съемках четвертой части «Гардемаринов»

Народный любимец жителей Петербурга Михаил Боярский сыграет в новом фильме шевалье де Брильи.

Советский и российский актер Михаил Боярский поделился информацией о съемках четвертой части киноэпопеи «Гардемаринов». Боярский отметил, что производство фильма идет до сих пор: только в середине этого лета будут отсняты центральные сцены в павильонах столицы.

Кинокартину планируют выпустить в российский прокат в 2020 году. Некоторое время назад актеры, участвующие в съемках фильма, вернулись из крымского Симферополя. Известно, что там были сняты 1/4 сцен с героем, которого играет Михаил Боярский.

Отметим, что любимый петербургский артист вновь перевоплотится в шевалье де Брильи. Хотя, не совсем понятно, как данного героя, погибшего в предыдущем фильме, будут воскрешать (с Джоном Сноу тоже не знали).

Известно также, что композитором Виктором Лебедевым уже написана музыкальная дорожка к саундтреку фильма. Однако текст будущего хита еще не написан.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что зрелищный YouTube канал в Индии набрал 100 млн подписчиков.