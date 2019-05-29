Зрелищный YouTube канал в Индии набрал 100 млн подписчиков

Канал под названием T-Series, зарегистрированный в Индии, публикующий музыкальный видео-контент и трейлеры к фильмам, стал самым популярным в мире.

Впервые в истории видеохостинга YouTube на канал в Индии подписались более 100 млн пользователей.

На канале T-Series, выкладывают клипы музыкантов из Индии, а также трейлеры к премьерам кинофильмов. С 2017 года канал двигался к тому, чтобы получить звание лучшего канала на You Tube.

Одним из главных соперников самого популярного канала был блогер из Швеции PewDiePie (Феликс Кьельберг). В конце марта, он также, как и T-Series, добился подписки 90 млн юзеров видеохостинга.

Известно, что у T-Series есть еще 25 других проектов на YouTube. Там есть контент для всех: начиная от детских каналов, и заканчивая комедийными ток-шоу.

Отметим, что у канала PewDiePie в настоящий момент более 96 млн подписок.

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