Составлен портрет типичного должника по алиментам в Петербурге

Судебные приставы Петербурга рассказали, как в 2019 году выглядит типичный должник по алиментам. Почти 90% — это мужчины, каждый из которых должен детям почти 300 тыс. рублей.

Судебные приставы Петербурга сравнили исполнительные производства по взысканию алиментных платежей, а по результатам составили портрет алиментщика, рассказали 30 мая Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу. Всего сейчас на исполнении у приставов находится 16 тыс. производств по алиментам, то есть 16 тыс. человек не платят своим детям, хотя обязаны. Из них 88,1% – это мужчины.

Типичному нерадивому отцу, оказалось, 39 лет. Средняя сумма долга перед детьми — 256 тыс. рублей. Только половина (7,1 тыс.) должников-мужчин работает. Остальные же либо безработные, либо официально нигде не трудоустроены. «Раскладки по профессиям у нас нет, – рассказала Gazeta.SPb представитель УФССП России по Санкт-Петербургу Елена Ленчицкая, – профессии, скорее, самые разные. Бывают и генеральные директоры – многие из них официально получают небольшую зарплату, скрывают доход. Многие работают неофициально, поэтому и числятся как безработные».

Большая часть должников имеет в собственности какое-либо имущество. Только у 2 тыс. мужчин нет ничего, на что можно было бы обратить взыскание. Обычно взыскание судебный пристав направляет на часть заработной платы должника, отметила Елена Ленчицкая, или на банковские счета должника. Что касается имущества, то чаще арестовывают автомобили или другие транспортные средства. Накладывают арест также бытовую технику, на жилье и на долю в квартире, если только это жилье не единственное.

«Во многих случаях достаточно предупреждения – должники, у которых есть транспортные средства, очень их берегут. Очень действенная мера — ограничение на выезд», – пояснила Елена Ленчицкая.

Кстати, сейчас как раз 5,2 тыс. петербуржцев-алиментщиков ограничены в праве покидать пределы страны, 2,6 тыс. должников временно лишены права управлять транспортными средствами. Больше 400 человек привлечены к административной ответственности по статье «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей». И в отношении почти 400 должников возбуждены уголовные дела за неуплату алиментов.

Что касается женщин-алиментщиц, которых всего 11,9%, то им в среднем 38 лет. Их долго перед ребенком, больше, чем у алиментщика-мужчины, и составляет 297 тыс. рублей. «Она не работает и не сильно из-за этого переживает», – отметили в УФССП России по Санкт-Петербургу.

Число должников по алиментам в Петербурге держится на одном уровне последние несколько лет, рассказали Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу. Однако, уточнили в Управлении, есть тенденция по снижению на 8% остатка неоконченных исполнительных производств по взысканию средств на содержание детей. Иными словами, в 2018 алиментщиков стали чаще находить и чаще взыскивать с них долги.

По данным УФССП России по Санкт-Петербургу, почти за пять месяцев 2019 года судебные приставы взыскали и перечислили в пользу несовершеннолетних более 113 млн рублей. За весь 2018 год в пользу детей приставам удалось перечислить 411,2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что должники теперь не смогут вернуть себе права, пока не оплатят штрафы.