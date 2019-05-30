В аэропорту Пулково на время ПМЭФ-2019 перенесут остановку автобусов

В «Пулково» из-за проведения в Петербурге международного экономического форума перенесут остановки для автобусов, следующих по маршруту №39 и №39Э.

Сообщается, что с 3 по 9 июня в воздушной гавани из-за проведения ПМЭФ-2019 остановка, где пассажиры смогут сесть и выйти из автобусов №39 и №39Э, будет временно перенесена на автобусной парковку с наименованием P10.

В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», что привычнаю остановку на время форума установят к временной платформе у автобусной парковки P10. Данная остановка расположена справа от выхода из зоны прибытия «Пулково». Там и будет в течение нескольких дней осуществляться посадка и высадка пассажиров. Отметим также, что автобусы маршрутов № 13 и № 13А в это время совсем не будут совершать рейсов в воздушную гавань.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны». Известно, что сам экономический форум пройдет в городе на Неве с 6 по 9 июня.