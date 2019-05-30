В Петербурге противоминный тральщик «Владимир Емельянов» торжественно спущен на воду

Новейший корабль, не имеющий аналогов «Владимир Емельянов» торжественно спущен на воду. Известно, что судну не страшна даже ржавчина.

В военном морском флоте Российской Федерации пополнение: противоминный тральщик «Владимир Емельянов» запустили в работу. Судно сконструировали в России используя уникальные, не имеющие аналогов во всем мире.

Корпус корабля сконструирован из монолитного стеклопластика, из-за этого его масса значительно меньше, чем у его «собратьев». Утверждают, что «Владимиру Емельянову» не страшно появление ржавчины. Срок «годности» судна также увеличен, некоторые даже говорят о его неограниченности.

Фото тральщика выложил в социальную сеть Твиттер Андрей Кибитов — советник председателя совета директоров «Объединённой судостроительной корпорации».

Известно, что данное водное средство было произведено Средне-Невским судостроительным заводом. После выпуска «Владимира Емельянова» теперь на предприятии занимаются созданием еще двух суден для ВМФ России — «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что во время ПМЭФ между Москвой и Петербургом запустят дополнительные поезда «Сапсаны».