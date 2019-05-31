Кальяны в ресторанах и кафе могут запретить

Минздрав поддержал запрет. Фото: Pixabay
Минздрав поддержал запрет. Фото: Pixabay

В Минздраве России поддержали запрет на курение кальянов в местах общественного питания. Вред наносят даже бестабачные кальяны.

Главной причиной такие мер является вред, который причиняется сотрудникам и посетителям ресторанов и кафе. В Минздраве отметили, что поддерживают любые меры, которые направлены на сокращения потребление табачной продукции.

По результатам последних исследований установлено, что кальян провоцирует повышение давления, аритмию, снижение легочной функции, опухоли пищевода и легких, снижении работы иммунитета человека.

Также через кальян могут передаваться инфекционные заболевания, в частности — туберкулез.

Сегодня, 31 мая, проводится Всемирный день без табака — акция, направленная на борьбу с курением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые объяснили, чем опасны напитки в жестяных банка.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
запрет кальян минздрав
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Кальяны в ресторанах и кафе могут запретить
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