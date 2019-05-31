«Зенит» запускает собственное мороженое

Пломбир поступит в продажу с 1 июня. Фото: fc-zenit.ru
Пломбир поступит в продажу с 1 июня. Фото: fc-zenit.ru

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сообщил о предстоящем сотрудничесвте с известной компанией «Чистая линия».

На официальном сайте сине-бело-голубых сообщается, что мороженое будет называться «Вкус Зенита» и представлять собой фирменный пломбир компании «Чистая линия», раскрашенный в цвета клуба.

Мороженое будет выпускаться трех видов: большой рожок, сахарная трубочка в глазури и вафельный стаканчик.

Новая продукция должна появится в магазинах с 1 июня этого года.

Отмечаемся, что десерт будет изготовлен исключительно из натуральных ингредиентов: сливки и молоко, сгущенка, сахар, ванили, в качестве красителя — экстракт спирулины.

Кроме того, мороженое можно заказать в онлайн-магазине «Чистой лини». На сайте ФК «Зенит» доступен промокод на скидку.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что журнал GQ номинировал Семака на звание «Открытие года».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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