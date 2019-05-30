Журнал GQ номинировал Семака на звание «Открытие года»

Семак работает главным тренером
Семак работает главным тренером "Зенита" не так давно. Фото: https://fc-zenit.ru/

«Зенит» призывает всех болельщиков голосовать за тренера на сайте издания.

О том, что Сергей Семак стал одним из претендентов на звание «Открытие года» стало известно поздно вечером 30 мая. Журнал GQ отметил, что тренер занял свою должность всего год назад, а «сине-бело-голубые» уже демонстрируют отличный прогресс. Так, «Зенит» под руководством Семака стал обладателем чемпионского кубка как лучшая команда России. Издание также подчеркнуло, что благодаря специалисту за Артемом Дзюбой укрепилось звание лучшего игрока в российском футболе.

За звание также поборются художник Покрас Лампас, коллектив ShortParis, актер и режиссер Александр Горчилин, а также художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис.

Напоминаем, что итоги голосования станут известны лишь в сентябре, так что есть еще много времени, чтобы принять в нем участие и поддержать «зенитовца».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Артемом Дзюбой заинтересовался «Вулверхэмптон». Он, к слову, становился «Человеком года» в прошлом году.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
номинация открытие года сергей семак
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