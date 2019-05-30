СМИ: Артемом Дзюбой заинтересовался «Вулверхэмптон»

Футболист в своих интервью говорил, что планирует остаться в «Зените» как минимум на ближайший сезон.

Слухи о том, что нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» может перейти в английский клуб «Вулверхэмптон», начали распространять сегодня, 30 мая. Первым об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на свои источники.

Известно, что «Вулверхэмптон» якобы хочет выкупить Артема Дзюбу. В трансфере, скорее всего, будет иметь отношение футбольный агент Жорж Мендеш, который представляет интересы Криштиану Роналду.

Пока что информациям никем официально не подтверждалась – ее не комментировал ни «Зенит», ни «Вулверхэмптон», ни сам футболист.

Напоминаем, что английский клуб в этом сезоне занял седьмое место в Премьер-Лиге. Сам Дзюба мечтал остаться в «Зените», чтобы сыграть вместе с «сине-бело-голубыми» в Лиге чемпионов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за “мстительных” зенитовцев Дзюба разлюбил свои дни рождения.