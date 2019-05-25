Из-за “мстительных” зенитовцев Дзюба разлюбил свои дни рождения

В день рождения игроки бегут по “живому” тоннелю и получают пинки от товарищей по команде. Фото: https://fc-zenit.ru
В день рождения игроки бегут по “живому” тоннелю и получают пинки от товарищей по команде. Фото: https://fc-zenit.ru

Футболист сине-бело-голубых рассказал о традиции, которую соблюдают все члены команды.

Необычна традиция, вероятно, призвана, объединить командный дух. Однако после описанной Артемом Дзюбой процедуры, становится ясно, почему он не любит свои дни рождения. О традициях ФК “Зенит” футболист петербургской команды рассказал в эфире “Радио Зенит”.

Дело в том, что в день рождения игроки бегут по “живому” тоннелю и получают пинки от товарищей по команде.

Дзюба отметил, что иногда в таком тоннеле бьют достаточно сильно, но иногда и дают послабление. Все зависит от того, кто бежит. Он отметил, что в его день рождения вся команда так и ждет момента, чтобы “отомстить” ему за пинки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дзюба остался недоволен финалом “Игры престолов” и уверен, что его надо переснять.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
"Зенит" артем дзюба
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Из-за “мстительных” зенитовцев Дзюба разлюбил свои дни рождения
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