Как выбрать идеальную москитную сетку

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что от комаров, мошек, ос отлично защищает москитная сетка. А если выбрать правильную сетку и установить её, учитывая все нюансы, то она спасёт не только от насекомых, но и защитит от уличной пыли, тополиного пуха, дождя и снега.

Виды москитных сеток

Вариантов москитной сетки – великое множество. Чаще всего приобретают сетки на один из проемов окна – тот, который открывается настежь. Берут сетки и для совсем небольших форточек, покупают огромные сетки на балконы или на дверные проемы, впрочем, они больше похожи на шторы.

Самая популярная москитная сетка – это рамочная. Она недорогая и служит долго – от двух лет. Её минус — не так проста в эксплуатации. Такой «накомарник» представляет собой рамку с натянутой на неё сеткой. Обычно сетка устанавливается с приходом весны и снимается, когда насекомые исчезают. Её закрепляют в проеме окна или снаружи. Плюс такой сетки в том, что она подходит не только для пластиковых окон, но и для деревянных. При покупке стоит обратить внимание на материал рамы. Пластик дешевле, зато алюминий дольше служит.

Если хочется вариант подешевле, то есть сетка на липучке. Она проста и удобна в эксплуатации. Совсем не сложно взять такую сетку и помыть. Только она сравнительно быстро изнашивается – обычно дольше года сетка на липучке не служит.

Существует роллерная москитная сетка – она работает по принципу жалюзи. При необходимости опускается, а когда нужно – её можно поднять. Она самая удобная из всех вариантов. В то же время и надежная, потому что устанавливается в проем окна и «крепко» там сидит. Есть ещё вариация роллерной сетки – раздвижная. Она двигается в стороны, а не вверх-вниз.

Для больших оконных проемов подойдет сетка-плиссе. Она похожа на роллерную и раздвижную, только при движении складывается в гармошку. Такую сетку обычно выбирают любители эстетики – она отлично смотрится в любой комнате.

Также бывает сетка «антикошка» – она примерно в семь раз крепче обычной, поэтому совершенно не портится от кошачьих когтей. От насекомых она тоже, конечно, защищает.

Как выбрать

Сетку можно купить в любом строительно-садовом магазине или заказать в интернете. Главное – рассчитать размеры, а не покупать наобум. Кстати, производители окон сейчас часто продают вместе с окнами и сетки к ним, поэтому если окна поставлены недавно, можно уточнить у производителя, можно ли докупить сетку, которая предназначена именно для них.

После размеров главный критерий – это величина ячеек. И тут нужно соблюсти гармонию между изоляцией от насекомых и доступом воздуха.Иными словами, чем меньше ячейки, тем надежнее защита от насекомых, но тем душнее будет в помещении. Считается, что для городских широт оптимальна сетка с ячейками 1-1,2 мм.

Все остальное, в принципе, остается на выбор покупателя. Сетки могут быть из полиэстера, хлопка и других материалов, но они не сильно отличаются друг от друга в использовании. Главное, чтобы от сетки не было странного химического запаха и чтобы она была прочной. Сетка может быть разноцветная, но тут нужно помнить, что с ней придется жить, а настроение порой бывает совсем не ярко-оранжевое. Основание «накомарника» – раму или липучку – тоже стоит осмотреть на отсутствие видимых дефектов. Если ничего подозрительного не найдено, сетку смело можно брать, а потом, если что, вернуть по гарантии.

Как использовать

Сетку использовать предельно просто. Самое сложное – это её установка. Перед этой процедурой стоит внимательно прочитать инструкцию. Москитную сетку нужно регулярно, но в разумных пределах, мыть. Оптимально это делать хотя бы два раза в теплое время года. Если сетка стоит круглый год, это соответственно нужно делать чаще, особенно учитывая снег и дождь. И, конечно, чем мельче ячейки, тем чаще сетку нужно будет чистить. Если в процессе использования кажется, что сетка недостаточно защищает от насекомых, то её можно побрызгать специальным спреем – он поможет.

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