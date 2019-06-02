Аврора встречает фестиваль китайского кино

В Северной столице будет проходить фестиваль современного китайского кино с 6 по 10 июня. Показ фильмов будет проходить в старейшем кинотеатре города — Аврора.

Всего в рамках фестиваля будет показано пять лучших киноработ от китайский режиссеров. Торжественная церемония открытия мероприятия пройдет 6 июня в половину седьмого в зале кинотеатра «Аврора», который расположен на Невском проспекте.

На торжественном мероприятии выступят профессионалы кинематографа из Китая, в частности — заместитель министра пропаганды КНР Ван Сяо Хуэй, актер Джеки Ву, режиссер Франт Гво.

Также не церемонии открытия примут участие представители Минкульта РФ, Комитета по культуре Петербурга, знаменитые деятели культуры и искусства и другие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Санкт-Петербург встретит на три дня цветочный фестиваль, в рамках которого будет выбран лучший балкон.