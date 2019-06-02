Петербург встретит на три дня цветочный фестиваль

В номинации на лучший цветущий балкон можно принять участие. Фото: Pixabay

В номинации на лучший цветущий балкон можно принять участие. Фото: Pixabay

Праздник цветов будет проходить в Санкт-Петербурге с 11 по 13 июня. Яркий праздник будет посвящен проведению Года театра в России.

Основным днем фестиваля станет 12 июня, когда состоится парад, на котором в качестве специального гостя выступит Военный оркестр Королевской гвардии, передает издание «Народные Новости».

Парад будет проходить по Невскому проспекту под сопровождение оркестра, а на трех площадях разместятся композиции из цветов. Для создания шедевров в рамках фестиваля приглашены лучшие флористы Европы.

В конце дня пройдет большой гала-концерт «Бал цветов». На нем выступят солисты оперы мирового уровня и симфонический оркестр. Будет проводиться награждения в следующих номинациях: Лучший цветочный костюм, Лучшая цветочная прическа, Лучше оформленное блюдо, Лучший цветочный балкон и другие.

Для участия в номинациях на лучший цветущий балкон и украшенный цветами автомобиль, нужно опубликовать фотографию под хэштегами мероприятия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Летнем саду будут проходить бесплатные концерты на протяжении всего лета.