Петербург встретит на три дня цветочный фестиваль

Праздник цветов будет проходить в Санкт-Петербурге с 11 по 13 июня. Яркий праздник будет посвящен проведению Года театра в России.
Основным днем фестиваля станет 12 июня, когда состоится парад, на котором в качестве специального гостя выступит Военный оркестр Королевской гвардии, передает издание «Народные Новости».
Парад будет проходить по Невскому проспекту под сопровождение оркестра, а на трех площадях разместятся композиции из цветов. Для создания шедевров в рамках фестиваля приглашены лучшие флористы Европы.
В конце дня пройдет большой гала-концерт «Бал цветов». На нем выступят солисты оперы мирового уровня и симфонический оркестр. Будет проводиться награждения в следующих номинациях: Лучший цветочный костюм, Лучшая цветочная прическа, Лучше оформленное блюдо, Лучший цветочный балкон и другие.
Для участия в номинациях на лучший цветущий балкон и украшенный цветами автомобиль, нужно опубликовать фотографию под хэштегами мероприятия.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Летнем саду будут проходить бесплатные концерты на протяжении всего лета.