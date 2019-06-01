В Летнем саду будут проходить бесплатные концерты на протяжении всего лета

Такие концерты были еще при Петре Великом. Фото: pixabay

Такие концерты были еще при Петре Великом. Фото: pixabay

Музыкальные события состоятся с 3 июня по 26 августа на Центральной аллее сада.

Гостям и местным жителям столицы с 3 июня по 26 августа представится возможность не только совершить променад по Летнему саду, наслаждаясь произведениями скульптуры и природы, но и послушать музыкальные композиции в исполнении духового оркестра.

Сообщается, что в парке на протяжении лета оркестр будет исполнять живую классическую музыку. За проведение всех музыкальных мероприятий отвечает Русский музей, именно его работники являются организаторами «летних слушаний». Их проект носит название «Музыка Летнего сада».

Организаторы мероприятия отмечают, что такие концерты в саду проводили еще при Петр Великом. Возродить такую прекрасную традицию прослушивания классики на свежем воздухе Русский музей решил еще в 2001 году.

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