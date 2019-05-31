Жена принца Гарри Меган Маркл возмутила британцев тратами на одежду

Герцогиня и супруга принца Гарри. Фото: Группа
Герцогиня и супруга принца Гарри. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

В Англии жители негативно отозвались о безумных тратах на одежду жены принца Гарри Меган Маркл. Один из её нарядом стоил, как хорошая квартира – 4,2 млн рублей.

Издание Daily Express сообщили, что Маркл появилась на очередной фотосъемке в платье, которое стоит около 65,6 тысяч долларов, при несложном пересчете – 4 млн 287 тысяч рублей.

«Как она может носить платье, которое стоит больше, чем дома некоторых британцев, это возмутительно!» — пишут в британском издании.

Однако всем известно, что Меган Маркл в то же время выходила в свет в пуловере от бюджетного Marks & Spencer.

До этого Gazeta.SPb рассказала о том, на выборах в губернаторы Петербурга 7,6 млн потратят на транспортные расходы. То есть, каких-нибудь два платья Меган Маркл, и финансисты горбюджета могли бы забыть о ценах на бензин.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что на выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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