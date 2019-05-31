На выборы губернатора Петербурга потратят более 600 млн рублей. Сумму рассчитали на два тура

Чиновники подсчитали, сколько денежных средств выделят в этом году на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Из смет следует, что событие «влетит в копеечку» — из бюджета выделят 608 млн рублей.

На заседании Городской избирательной комиссии в пятницу, 31 мая были озвучены цифры расходов бюджета, которые планируется вложить в предстоящие выборы. Известно, что, в общем и целом, выделят 608 млн рублей.

Отмечается, что самому Горизбиркому предназначена сумма в размере 35,3 млн рублей. 27 млн рублей пойдет на оплату труда дополнительным рабочим, а на премии выделяют всего 6 млн рублей.

Также известно, что на различную агитационную печать пойдет 9,8 млн, а 7,6 млн — потратят на бензин и другие расходы, связанные с транспортом.

Отметим, что депутатами Заксобрания было принято решение о том, что выборы на пост губернатора Северной столицы состоятся 8 сентября.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.