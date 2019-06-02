Неизвестные жестоко избили прохожего в Киришах

Мужчина находится в медицинском учреждении.

Обо всем стало известно сегодня, 2 июня. Информацией поделилось издание Online.47, ссылаясь на правоохранительные органы.

Инцидент случился накануне поздно вечером в Ленинградской области в Киришах. Мужчина рассказывает, что на него напали, но не уточняет, кто именно. 31-летний пострадавший после происшествия угодил в больницу – он сам обратился за помощью в стационар. Врачи оценили его состояние как тяжелое и сообщили о случившемся полицейским. Сейчас они разбираются в обстоятельствах дела и пытаются установить личности нападавших. Больше никаких подробностей не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что продавец пытался остановить воришку, за что был избит. По словам пострадавшего, он пытался остановить преступника, который хотел скрыться с недоплаченным товаром, однако вор в ответ нанес продавцу телесные повреждения.