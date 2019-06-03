С приходом лета Сосновку заполняет мусор

Жители Выборгского и Калининского районов Петербурга бьют тревогу.

Жители Выборгского и Калининского района Санкт-Петербурга жалуются на мусор в парке Сосновка. В загрязнении лесопарка они винят шашлычную у Северного проспекта. Обсуждение проблемы идет в сервисе “Яндекс.Район”.

В понедельник 3 июня местный житель выложил в Интернет фотографии переполненной мусорной урны; одноразовая посуда, пивные бутылки разбросаны по земле вокруг. Пока нет доказательств, что в загрязнении действительно виновато местное заведение — в Петербург пришло лето, жители Санкт-Петербурга все чаще выбираются на шашлыки и, возможно, не всегда сознательно относятся к расходу. Жителей двух районов пугает растущее число мусора и они просят принять меры.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что одноразовую посуду скоро могут запретить.