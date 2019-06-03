С приходом лета Сосновку заполняет мусор

В загрязнении парка винят местную шашлычную. Фото: Яндекс.Район, rabota.zhukov
В загрязнении парка винят местную шашлычную. Фото: Яндекс.Район, rabota.zhukov

Жители Выборгского и Калининского районов Петербурга бьют тревогу.

Жители Выборгского и Калининского района Санкт-Петербурга жалуются на мусор в парке Сосновка. В загрязнении лесопарка они винят шашлычную у Северного проспекта. Обсуждение проблемы идет в сервисе “Яндекс.Район”.

В понедельник 3 июня местный житель выложил в Интернет фотографии переполненной мусорной урны; одноразовая посуда, пивные бутылки разбросаны по земле вокруг. Пока нет доказательств, что в загрязнении действительно виновато местное заведение — в Петербург пришло лето, жители Санкт-Петербурга все чаще выбираются на шашлыки и, возможно, не всегда сознательно относятся к расходу. Жителей двух районов пугает растущее число мусора и они просят принять меры.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что одноразовую посуду скоро могут запретить.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
выборгский район загрязнение калининский район мусор сосновка шашлыки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мэрии Южно-Сахалинска напали на человека
В Павловске откроется стационар Санкт-Петербургского Детского хосписа
Кафе на Невском попросили подвинуться
“Ласточки” до Волховстроя и Великого Новгорода будут курсировать сдвоенным ...
День России изменит расписание электричек 11 и 12 июня
С приходом лета Сосновку заполняет мусор
В Пушкине водители решали дорожный конфликт при помощи биты и газового баллончика
В Петербурге у поликлиник отсудили многомиллионную компенсацию за позднюю ...