Загадка: муринцев посчитают до конца 2019 года

Сейчас официально в городе живет 52 тыс. человек, неофициально — более 100 тыс., а по переписи населения и вовсе — около 7000 человек. Из-за этого есть несостыковки в распределении бюджета и еще масса проблем.

До конца 2019 года в Комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области планируют подсчитать, сколько человек живёт в Мурино. Об этом 3 июня заявила начальник департамента инвестиционной политики комитета Наталья Гершун в ходе заседания Комитета ЛО ТПП по градостроительству и девелопменту:

«Сегодня мы проводим закупку, чтобы понять, кто живет в Мурино, кто ездит в Санкт-Петербург на работу, кем работает население»,

– отметила Наталья Гершун. Всего до конца 2019 года, по её словам, будет проведено две закупки, по результатам которых можно будет понять, как дальше развивать Мурино. «Всё это делается для того, – пояснила Наталья Гершун, – чтобы понять, сколько нужно детских садов, сколько нужно коммерческой недвижимости, нужны ли МФЦ».

Иными словами, эти подсчеты нужны для того, чтобы составить социальный облик города – понять, сколько здесь живет человек, где они работают и насколько нуждаются в социальной инфраструктуре. А уже потом действовать в соответствии с результатами. В подсчетах будут использовать данные сотовых операторов – они, полагают в комитете, позволят получить достоверные данные.

В то же время Наталья Гершун в ходе заседания к обратила внимание и.о. главы Администрации МО «Муринское городское поселение» Валерия Гаркавого на то, что у администрации есть задача – провести перепись населения.

По итогам последней же переписи населения, отметил Валерий Гаркавый, на территории Мурино зарегистрировано порядка 7000 тыс. человек. Сегодня – это уже 52 тыс.человек, объявил Валерий Гаркавый и заметил, что первый житель был зарегистрирован ровно четыре года назад. То есть динамика роста населения в Мурино, мягко говоря, очень активная. Такой опыт даже в России тяжело найти, заметил глава Муринской администрации.

Более того, 52 тыс. человек – тоже неточная цифра. По факту в городе проживает чуть ли не вдвое больше людей, считает Валерий Гаркавый, потому что больше половины квартир сдается:

«Динамика очень высокая, а если посмотреть по количеству сданных в Мурино квартир, а их более 73 тыс., то можно предполагать, что у нас проживает где-то 100 тыс. населения».

От того, что по переписи населения в Мурино проживает 7000 человек, бюджет города считается бездотационным, отметил Валерий Гаркавый. Поэтому, конечно, имеющихся средств не хватает на 100 тыс. человек. Сейчас бюджет города Мурино – 300 млн рублей, отметил Валерий Гаркавый.

Хочется верить, что в ближайшее время администрация Мурино займется переписью населения, а в конце 2019 года сравнит свои данные с данными комитета экономического развития и инвестиционной политики. Это хотя бы создаст достоверную картину происходящего в городе и позволит действовать сообразно ситуации.

Проект планировки поселка Мурино во Всеволожском районе Ленинградской области возник в 2011 году. В 2014 году в эксплуатацию ввели первый жилой дом, в 2015 – зарегистрировали первого жителя. Совсем недавно, 27 марта 2019 года, поселок Мурино стал городом.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жители Мурино раскритиковали салют в честь городского статуса.