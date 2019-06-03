В Ленобласти появятся новые образовательные центры: будут изучать кибернетику и урабанистику

Образовательные центры Ленинградской области будут обучать, как ввести инновационные технологии в городскую среду.
Сообщается, что данные центры будут созданы на базе Ленинградского государственного университета им. Пушкина и Гатчинского института экономики. В учреждениях будут изучать инфраструктуру городов, киберантропологию, а также социально-экономическое состояние области.
Администрация Ленобласти отмечает, что новые образовательные центры помогут во внедрении в городскую среду инноваций, дадут возможность разобраться с реальным экономическим состоянием региона и вообще будут способствовать цифровому образованию.
Также отмечается, что в Ленобласти планируют создание подобных центров, где российские специалисты будут работать совместно с экспертами из-за границы.
Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.