В Ленобласти появятся новые образовательные центры: будут изучать кибернетику и урабанистику

Также планируется работа с зарубежными специалистами. Фото: pixabay.

Также планируется работа с зарубежными специалистами. Фото: pixabay.

Образовательные центры Ленинградской области будут обучать, как ввести инновационные технологии в городскую среду.

Сообщается, что данные центры будут созданы на базе Ленинградского государственного университета им. Пушкина и Гатчинского института экономики. В учреждениях будут изучать инфраструктуру городов, киберантропологию, а также социально-экономическое состояние области.

Администрация Ленобласти отмечает, что новые образовательные центры помогут во внедрении в городскую среду инноваций, дадут возможность разобраться с реальным экономическим состоянием региона и вообще будут способствовать цифровому образованию.

Также отмечается, что в Ленобласти планируют создание подобных центров, где российские специалисты будут работать совместно с экспертами из-за границы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.