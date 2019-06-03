Беглов: в Петербурге за семь лет закупят 800 вагонов метро

В Санкт-Петербурге только за 2019 планируют закупить 84 вагона для метрополитена, об этом заявил Александр Беглов во время посещения «Невского» депо.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в понедельник, 3 июня депо метро «Невское». Во время этого посещения глава города заявил, что в Северной столице планируется закупка и обновление 800 вагонов метро за период в 7 лет.

Также сообщается, что 84 вагона для петербургского метро купят уже к концу этого года. Из них 34 уже скоро будут использоваться для перевозки пассажиров.

Отметим, что 18 вагонов проекта «НеВа» и 16 «юбилейных» вагонов пустят по первой и третье ветке метро Северной столицы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в индустриальном парке Пикалево создадут кондитерское производство за 80 млн рублей.