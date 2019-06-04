Мусульмане Петербурга встретили Ураза-байрам

Сегодня с самого утра на улицах Петербурга необычно много мусульман. И хотя богослужения уже закончились, верующие продолжают отмечать окончание Рамадана — накрывают столы и готовят друг другу подарки.

Ураза-байрам – мусульманский праздник, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан. Проходит в первый день месяца Шавваль, который в 2019 году выпал на 4 июня. Это один из главных дней мусульманского календаря – верующих на улицах Северной столицы сегодня особенно много. Утром в петербургских мечетях проходят молитвы, а после этого верующие накрывают праздничные столы, дарят друг другу подарки и ходят в гости.

С самого утра десятки тысяч мусульман устремились в Соборную мечеть на Кронверкском проспекте для совершения ритуальной молитвы. В связи с этим станция метро «Горьковская» была открыта только на выход до 11 часов. Конечно, все верующие не поместились внутри мечети, поэтому разместились около неё: в Александровском парке, у памятника Горькому и на самом Каменностровском проспекте. В связи с этим проспект закрыли для транспорта на время намаза – впрочем, уже около 8 утра мусульмане начали расходиться. Ещё через час, около 9 утра, Каменноостровский проспект открыли для движения, передавала «Фонтанка». По оценкам издания, в этом году участников богослужения больше, чем в 2018. Кроме того, намазы проходили и в других мусульманских молельнях Петербурга.

С окончанием Рамадана мусульман поздравил муфтий Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев. «Сердечно поздравляю вас с праздником приближения и окончания Великого очистительного и спасительного поста и молю Аллаhа принять наш пост, простить наши грехи, открыть нам врата Рая и защитить от огня Ада. Молю Всевышнего Создателя ниспослать благоденствие и благополучие, мир и покой нам и нашим близким в обоих мирах!», — передает его слова «Петербургский дневник«.

В прошлом году 15 июня Ураза-байрам в Петербурге отпраздновали почти 150 тыс. человек, по данным Духовного управления мусульман. Из них 120 тыс. человек провели утро в Соборной мечети, около 20 тыс. мусульман – в мечети на Репищевой улице и около 5 тыс. человек – на Московском проспекте. В 2018 году к молитвам присоединились и гости из других стран, которые приехали на Чемпионат мира по футболу – мусульмане из Марокко, Саудовской Аравии, Ирана.

По данным муфтия Петербургской соборной мечети Жафяра Пончаева, в Северной столице на 2010 год насчитывалось около 800 тыс. мусульман — это люди 22 национальностей, в большинстве — татары. По оценке Смольного же, в Петербурге несколько десятков тысяч мусульман. Точное количество приверженцев ислама в городе на Неве достоверно неизвестно. По данным городской ритуальной служба Ritual.ru, в Петербурге есть шесть мест для совершения намаза и других мусульманских обрядов, включая две мечети. Самая большая мечеть, на Петроградской стороне, вмещает в себя около 5000 человек.

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