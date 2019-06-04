Детсады и школы Мурино манят детей из соседних районов

Город Мурино идёт в ногу со временем в вопросе строительства детских садов и школ, говорит администрация. В то же время застройщики жалуются на то, что их винят в нехватке мест.

В Мурино активно строятся детские сады и школы

В городе Мурино на сегодняшний день работает 14 детских садов и три школы, сообщил в ходе заседания Комитета ЛО ТПП по градостроительству и девелопменту и.о. главы Администрации МО «Муринское городское поселение» Валерий Гаркавый. Он отметил, что в этом плане Мурино идет в ногу со временем.

В Мурино официально зарегистрировано 52 тыс. человек, также сказал Валерий Гаркавый. Однако по факту население города стремится к 100 тыс. населения, поскольку большая половина квартир из 73 тыс. имеющихся, как заметил Валерий Гаркавый, сдается. Более того, по оценкам президента Союза»Ленинградская областная торгово-промышленная палата» (ЛО ТПП) Юрия Васильева, в перспективе в Мурино будет жить около 200 тыс. человек.

Что касается детских садов Валерий Гаркавый рассказал, что в 2018 году по их строительству даже было опережение. По его словам, детские сады уже заложены в проекте планировки жилого квартала, иными словами — дом невозможно сдать, пока не будет построен детский сад. «Всё сдается вовремя», – отметил Валерий Гаркавый.

А вот со школами, как сказал и.о. главы администрации, ситуация нормальная. Первая школа была построена уже в 2015 году, когда в Мурино зарегистрировался первый житель. «Сегодня в Мурино работает три школы и ещё строятся», – отметил он.

В Мурино едут учится соседи

В ходе заседания Юрий Васильев обратился к администрации с вопросом, почему из 25 построенных садов работает только 14 и как обстоит дело с другими 11, когда они будут введены в эксплуатацию.

Большой вопрос по детским садам и школам в ходе заседания возник также у экс-генерального директора «Арсенал-Недвижимость» Станислава Данеляна. Он объяснил, что у застройщика есть план по строительству домов и по строительству в соответствии с этим детских садов и школ. Когда сады построены, у районного комитета по образованию всё равно возникает нехватка мест. Поэтому в новые сады и школы начинают приезжать из других ближайших населенных пунктов.

Например, отметил Станислав Данелян, так было со школой в Мурино, куда приехали учиться дети из Всеволожска. В то же время, отметил спикер, застройщик не может запрещать людям учиться в Мурино и застройщика – неправильно винить в нехватке мест в садах и школах. В общем, суть проблемы в том, что сейчас в сады и школы Мурино могут попасть граждане и из других муниципальных образований – это сокращает количество мест для самих муринцев.

В ответ на это Валерий Гаркавый привел аналогию с ЕГЭ. Подобно тому, как выпускник подает документы в пять учебных заведений, родитель встает на очередь в 10 детских садов. В итого получается, заметил и.о. главы Муринской администрации, из 300 человек, стоящих в очереди в детский сад, своих детей приводят только 10. Отсюда и появляются такие большие очереди, которые на деле состоят из «призраков». Что касается соседей Мурино, которые отдают своих детей в местные школы и сады, то это действительно пока не запрещено, отметил Гаркавый.

Вчера Gazeta.SPb сообщала о том, что спрос на жилье в Мурино упал. Правда, по оценкам экспертов в области недвижимости, лишь временно. Причина тому – почти все жилье в Петербурге построено, застройщики начинают «сворачиваться».