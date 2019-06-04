Сеть Билайн в Ленинградской области готова к дачному сезону

Абоненты Билайн в Ленинградской области стали вдвое активнее пользоваться мобильным интернетом.

ПАО ВымпелКом (ТМ Билайн) подготовил сеть в Ленинградской области к началу дачного сезона. С января 2019 года в 65 областных населенных пунктах появились новые базовые станции 4G.

Всего в ходе масштабной программы развития в 2017-2018 гг. сеть Билайн была модернизирована во всех 18 районах Ленинградской области, и на сегодняшний день 95% населения области доступны сервисы скоростного 4G интернета.

Модернизация позволила удовлетворить существующий спрос на услугу мобильного интернета и подготовила сеть к дальнейшему росту трафика. Особенное внимание было уделено городам и крупным населённым пунктам, а также дачным массивам, где есть высокий спрос на услугу 4G-интернета. За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в Ленинградской области вырос в два раза.

Благодаря увеличению емкости сети для голосовых услуг, был реализован проект рефарминга сети, в результате которого полоса частотного спектра в сегменте 1800 МГц для LTE была расширена до 10 МГц, что так же позволило увеличить пользовательские скорости. По данным аналитики Билайн, активнее всего потребление мобильного интернета растет во Всеволожском, Выборгском и Ломоносовском районах. Наибольший рост активности пользования мобильным интернетом наблюдается в Кировском районе.

Доля абонентов Билайн в Ленобласти, пользующихся смартфонами с поддержкой 4G превысила 52%.

Дмитрий Глотов, директор региона Запад ПАО «ВымпелКом», отметил: «Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы несмотря на стремительно растущий спрос, клиенты Билайн пользовались мобильным интернетом на высоких скоростях. Наша сеть в области готова к росту числа пользователей и высокой нагрузке, при этом мы продолжим строительство новых базовых станций и в 2019 году, обеспечивая максимально комфортное пользование нашими сервисами».

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в группу компаний VEON Ltd. Международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающий своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.