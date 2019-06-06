Российские вина всерьез намерены завоевать мировой рынок

Российские виноделы стремятся выйти на рынок Европы, Китая и США. Качество вина уже достигло уровня, когда на закрытых дегустациях его принимают за вина премиальных марок известных мировых брендов.

По мнению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева российский потребитель нуждается в качественном и недорогом продукте изготовленном из отечественного винограда. «Еще есть примеры, когда под вином российского вина производители продают винные напитки, изготовленные из привозных материалов низкого качества. От этого может пострадать репутация всего отечественного виноделия», – считает губернатор Кубани. Об этом он заявил на стратегической сессии «Российское вино: уже серьезно», которая прошла сегодня, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума 2019.

Герман Титов, омбудсмен по защите прав предпринимателей и владелец винодельни «Абрау-Дюрсо» считает необходимым принятие закона о вине, где бы четко разграничивалось понятие вина, изготовленного из собственных виноградников виноделов и винных напитков, розлитых из привозных виноматериалов. Эту идею поддерживают большинство виноделов Краснодарского края (в регионе сосредоточено большинство российских виноградников, годных для виноделия). Это «Кубань-Вино», «Фанагория», «Гай-Кодзор», «Долина Лефкадия», «Усадьба Дивноморское», «Винодельня Ведерников» и другие.

Генеральный директор ОАО «Фанагория» Петр Романишин считает необходимым также на уровне правительства РФ обеспечить российским виноделам возможность вывода своих вин на рынок Евросоюза. «Приведу пример. Мы осенью прошлого года договорились о поставках вин «Фанагории» в Германию. То есть, есть покупатель и есть продавец в нашем лице. Однако, процедура согласований, таможни, сертификации вин и тому подобное заняло более полугода – мы смогли осуществить поставку только в мае этого года», — рассказал Петр Романишин. По его мнению федеральным ведомствам необходимо более внимательно отнестись к снижению бюрократических ограничений для экспорта российского вина.

Современному Российскому виноделию уже около тридцати лет. За это время высажено более 25 тыс гектар виноградников (до 1985 года было 50 тыс га), созданы коллекции по настоящему великих вин. Это не просто лозунг, а опыт многочисленных международных дегустаций и конкурсов, в которых принимают участие российские винодельческие предприятия. Ибо дегустация напитков всегда лучше сотни рекламных материалов. Неоднократно, во время так называемых «слепых дегустаций» (когда сомелье не знает напиток какого производителя он пробует) вина российских производителей признавались как вина премиальных классов самых знаменитых винных брендов мира.

В авторский гид Артура Саркисяна (руководитель Союза сомелье и экспертов России) изданном в 2019 году вошло 330 лучших российских вин, получивших 84 и более баллов по международной 100-бальной шкале. Как видно, потребителю есть из чего выбрать: как отечественному, так и зарубежному. Ежегодно Российские виноделы производят 940 тысяч бутылок вина.

Гости стратегической сессии «Российское вино: уже серьезно», которая прошла на ПМЭФ-19 смогли в этом убедиться продегустировав вина «Кубань-вино», «Абрау-Дюрсо», UPPA, Бюрнье, Фанагория, Винный Дом «Раевское», «Долина Лефкадия», винодельня «Ведерников», усадьба «Дивноморское».