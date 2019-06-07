Путин считает, что доверие к доллару падает

Путин считает, что США может развязать конфликт "всех против всех". Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Путин считает, что США может развязать конфликт "всех против всех". Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Президент также уверен, что США может развязать конфликты и войны.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Своим мнение президент России Владимир Путин поделился во время выступления на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, который проходит в Санкт-Петербурге.

Глава страны коснулся множества важных тем, в том числе рассказал о долларе. Он считает, что «доверие к доллару падает». Также Путин убежден, что в скором времени желание Америки господствовать над всем миром приведет к конфликтам и войнам, в которых все будут против всех.

Напоминаем, что на ПМЭФ собрались представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин рассказал о невероятных масштабах кризиса мировой экономики. Несмотря на то, что есть рост, существующая модель не годится. Он также отметил, что рост в последнее время составлять чуть больше трех процентов.