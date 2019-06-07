Петербург готовится ко Дню донора

В этом году акции будут посвящены пропаганде костного мозга. Всего в Петербурге около 50 тыс. доноров — а это значит, что город почти бесперебойно обеспечен работой донорских пунктов.

Всемирный день донора крови отмечается 14 июня – Петербург не становится исключением. Благотворительная организация «Фонд Доноров» проведёт в связи с этим летнюю донорскую кампанию. Три дня – 10, 11 и 13 июня – любой желающий сможет встать в регистр потенциальных доноров костного мозга в НИИ Гематологии и трансфузиологии. В 2019 году, пояснила Gazeta.SPb руководитель проекта «Фонд Доноров» Нина Шахунова, в акциях, приуроченных к празднованию Всемирного дня донора, будет сделан на пропаганде донорства костного мозга.

Как обстоит дело с донорством в Северной столице, хватает ли крови и кто может стать донором Gazeta.SPb рассказала представитель«Фонда Доноров» Инна Пик.

Что конкретно может сдать донор

В Петербурге, по словам Ирин Пик, можно сдать цельную кровь. Компоненты крови сдают только кадровые доноры. Это происходит при чрезвычайных происшествиях, генетических заболеваниях, онкологиях и болезнях крови.

Сколько доноров и сколько крови

Острой нехватки крови в Петербурге сейчас нет, отметила Инна Пик. А в связи с генетическими особенностями Северной столицы, больше всего востребованы группы с отрицательными резусами.

О том, сколько доноров крови в Петербурге точных данных нет, отметила Инна Пик. Однако, рассказала она: «Чтобы обеспечить город бесперебойной работой донорских пунктов нужно 50 тыс. доноров — мы близки к этому показателю».

Кто может стать донором и что это сулит

Донором в Петербурге, рассказала Инна Пик, может стать любой гражданин РФ, либо гражданин другой страны, проживающий на её территории более года. Для этого необходимо иметь паспорт.

Кровь нужно сдать не менее двух раз, рассказала представитель «Фонда доноров». Донорство – это безвозмездная деятельность, однако, как отметила Инна Пик, на некоторых пунктах сдавшему кровь предоставляется компенсация питания. Кровь можно сдать в специальных пунктах, которые доступны на сайте городской станции переливания крови.

Всемирный день донора крови празднуется ежегодно с 2005 года. Именно в этот день родился австрийский врач-иммунолог Карл Ландштейнер, который открыл современные четыре группы крови и получил за это Нобелевскую премию. Слово «донор» происходит от латинского «donare» – «дарить.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что ответственность за переливание зараженной донорской крови может ужесточиться.