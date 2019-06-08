Владимир Потанин намерен финансировать ХК «Йокерит»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» будет финансировать российский олигарх Владимир Потанин, который является одним из самых крупных владельцев компании «Норникель». Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По данным издания, финская компания Nornickel Harjavalta, с которой в 2018 года хоккейный клуб заключил договор о сотрудничестве, входит в концерн «Норникель».

Отмечается, что с одобрения Потанина Nornickel Harjavalta стала спонсором «Йокерит».

В конце мая «Хельсинкские джокеры» полностью перешли в финское владение, поскольку сто процентов акций клуба купил легендарный финский хоккеист Яри Курри.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Дмитрий Кагарлицкий подписал 3-летний контракт со СКА. До перехода в петербургский клуб хоккеист выступал за московское “Динамо”.