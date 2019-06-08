“Зенит” получил награду на ПМЭФ за болельщиков

"Зенит" в этом году выиграл кубок РПЛ. Фото: "Зенит"

"Зенит" в этом году выиграл кубок РПЛ. Фото: "Зенит"

Около трети посетителей матчей РПЛ — жители Санкт-Петербурга.

ФК “Зенит” Санкт-Петербурга получил награду за число болельщиков на своих матчах в РПЛ. Команду наградили в последний день ПМЭФ 8 июня.

Коммерческий директор Премьер-лиги России Павел Суворов сообщил, что на матчи турнира пришли свыше 4 млн человек. Из этой цифры около трети 1,3 млн человек — жители Санкт-Петербурга и подавляющее большинство пришло смотреть именно на “Зенит”.

Например, на матч “Зенит” — “ЦСКА”, после которого состоялось награждение команды в Санкт-Петербурге, на “Газпром-арену” пришли почти 61,5 тысяч человек. При этом максимальная вместимость стадиона на Крестовском составляла в дни чемпионата мира 64 тысячи человек — это максимум арены.

В среднем на каждую игру в Петербурге ходило 48 тысяч 244 человека, передает “Зенит”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Медведев хочет поднять среднюю посещаемость до 50 тысяч человек.