Медведев хочет, чтобы «Зенит» побил рекорд посещаемости домашних матчей

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев заявил о намерении увеличить посещаемость матчей на «Газпром Арене» в среднем до 50 тысяч зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

В 2019 году домашнее поле «сине-бело-голубых» в среднем собирало около 48 тысяч человек. По мнению гендиректора клуба, показатель необходимо увеличить до 50 тысяч болельщиков.

Одним из факторов, который поможет привлечь на стадион «зенитовцев» дополнительных зрителей, станут грядущие матчи Лиги чемпионов.

ФК «Зенит» примет участие в турнире уже в следующем сезоне.

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