В UEFA высказались о шансах Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21

Было отмечено, что обе заявки сильные и претендуют на победу. Фото: https://pixabay.com

Было отмечено, что обе заявки сильные и претендуют на победу. Фото: https://pixabay.com

За это право также борется немецкий Мюнхен.

О шансах Северной столицы принять спортивное мероприятие высокого уровня высказался на полях Петербургского международного экономического форума исполнительный директор UEFA Мартин Каллен.

Он сказал, что у Петербурга очень хорошие и высокие шанса на победу. Также Каллен добавил, что город сам по себе очень красивый, новая арена позволить провести мероприятие на высоком уровне. Тем более опыт проведения чемпионата мира по футболу это уже доказал.

Все было отлично организовано, добавил представитель UEFA на ПМЭФ-2019.

В соперниках у Петербурга немецкий Мюнхен. Каллен подчеркнул, что в этом городе также есть прекрасный стадион “Альянц Арена”. Обе заявки сильные и претендуют на победу.

Напомним, что за проведение финала Лиги Европы сезона-2020/21 поборются Тбилиси и Севилья, а за право принять матч за Суперкубок УЕФА — Минск, Хельсинки, Белфаст и Харьков.

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