Распродажа в “Зените”: Летом команду покинут еще три игрока

В данном случае речь идет не про аренду игроков, а именно о продаже. Фото: https://fc-zenit.ru

В данном случае речь идет не про аренду игроков, а именно о продаже. Фото: https://fc-zenit.ru

“Зенит” планирует продать Заболотного, Набиуллина и Краневиттера.

За три летних месяца сосватав петербургского футбольного клуба сильно поменяется. Команду покинут вслед за полузащитником Клаудио Маркизио Антон Заболотный, Матиас Краневиттер и Эльмир Набиуллин. Об этом сообщает “Спорт-Экспресс”.

В данном случае речь идет не про аренду игроков, а именно о продаже. Такие манипуляции проведут с целью оптимизации трансфертного бюджета. Тем самым будут компенсированы затраты на приобретение новых игроков в команду, сообщает издание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский футбольный клуб готов выплатить Клаудио Маркизио компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Игрок планировал оставаться в составе “сине-бело-голубых” до начала лета 2020 года. Захочет ли Маркизио покинуть “Зенит” – не уточняется.