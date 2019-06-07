«Зенит» планирует разорвать контракт с Маркизио

Футболисту готовы предложить за это половину зарплаты.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем рассказывает «Спорт-экспресс», ссылаясь на свои источники.

Петербургский футбольный клуб готов выплатить Клаудио Маркизио компенсацию в размере 1,5 миллиона евро. Игрок планировал оставаться в составе «сине-бело-голубых» до начала лета 2020 года. Захочет ли Маркизио покинуть «Зенит» – не уточняется.

Напоминаем, что итальянец пришел в команду в сентябре 2018 года на правах свободного агента. За время своего пребывания в составе «Зенита» он принял участие в 18 матчах, в рамках которых смог забить два гола. В последний раз он выходил на поле аж в феврале, так как получил травму. Сколько времени игроку понадобится на восстановление – сложно сказать, но врачи советуют ему пока не выходить на поле.

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