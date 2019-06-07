Дзюба рассчитывает стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Футболист считает, что он на это способен.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба думает, что может стать лучшим в своем деле. На данный момент лучшим бомбардиром считает Александр Кержаков, который смог забить 30 голов за 90 матчей, передают РИА Новости.

При этом игрок отметил, что у него нет цели занять место коллеги в истории российского футбола. Он напомнил, что важнее всего командная цель.

Напоминаем, что уже завтра, в субботу, наша команда сыграет в Саранске против команды Сан-Марино в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года. Дзюбе понравился стадион и качество поля. Он надеется, что получится забить гол – для этого есть все предпосылки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дзюба вспомнил, как россияне не верили в сборную России во время ЧМ-2018. Он рассказал, что перед матчем с Саудовском Аравией одна женщина, когда увидела команду, продемонстрировала ей свою голую попу, демонстрируя свое отношение к футболистам.