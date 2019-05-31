Дзюба вспомнил, как россияне не верили в сборную России во время ЧМ-2018

Футболист отметил, что никого это не обижало, но поддержки все равно не хватало.

Об этом стало известно сегодня, 31 мая. Своими воспоминаниями форвард «Зенита» поделился в программе «Вечерний Ургант», передает «Чемпионат.com».

Артем Дзюбу в студии встречали болельщики, которые пришли с плакатами. Игрок отметил, что россияне поменяли свое отношение к футболистам после успехов сборной на Чемпионате мира в 2018 году. Он поблагодарил всех присутствующих за теплый прием и вспомнил, как вся страна не верила в своих игроков.

Он рассказал, что перед матчем с Саудовском Аравией одна женщина, когда увидела команду, продемонстрировала ей свою голую попу, демонстрируя свое отношение к футболистам.

Зенитовец признался, что футболистам приходится непросто с самого детства, так что они привыкли к такому отношению.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что из-за “мстительных” зенитовцев Дзюба разлюбил свои дни рождения.