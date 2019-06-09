Куда сходить в Петербурге в воскресенье?

На фестивале проходят дегустации. Фото: Фестиваль Национальных кухонь/ ВК
На фестивале проходят дегустации. Фото: Фестиваль Национальных кухонь/ ВК

У жителей Санкт-Петербурга осталась последняя возможность насладиться необычной вкусной едой в рамках Фестиваля национальных кухонь.

Фестиваль проходит в парке Победы, который расположен на Крестовском острове. Попробовать традиционные блюда различных стран мира можно будет вплоть до 15:00. Все могут принять участие в дегустациях, конкурсах и мастер-классах.

Кроме того, сегодня в Летнем саду состоится концерт оркестра Военной академии МТО. Со сцены будут звучать песни отечественных и не только композиторов. Выступления военных оркестров от различных академий будут проходить до 25 августа.

На крыше не площадке Roof Place, которая расположена на Кожевенной линии в Санкт-Петербурге, сегодня продет фестиваль Roof Fest. На мероприятии соберутся музыканты и гости.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
выходные концерт оркестр фестиваль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Невском районе полиции удалось пресечь конфликт пятерых человек
В Петербурге на месте преступления был задержан вор кошелька
Раскрыт уличный грабеж в Невском районе
Куда сходить в Петербурге в воскресенье?
Виновник пьяной драки в Красногвардейском задержан
Прямая линия с Путиным пройдет 20 июня
Невзоров выступил «на подтанцовке» у Шнурова
Мексика и США готовы к сотрудничеству