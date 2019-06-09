Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом

Санкт-Петербург в летнее время хотят посетить множество туристов. Фото: Pixabay
Санкт-Петербург в летнее время хотят посетить множество туристов. Фото: Pixabay

По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.

Всего за Северную столицу проголосовало 21% респондентов, обогнав даже Барселону, Сочи и другие места, популярные у туристов. Однако они вошли в топ-5: Сочи, Ялта и Барселона — на втором месте с 14% голосов, Геленджик и Светлогорск на третьем с 10%, в Амстердам отправилось бы 7% туристов и это четвертое место, на пятом — греческий Крит и Айя-Нэпа на Кипре с 3%.

Участникам опроса предложено было выбрать наиболее подходящий город для путешествия с друзьями на время выходных и отдыха в летний период. Санкт-Петербург занял первое место с большим отрывом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жара погнала жителей Санкт-Петербурга на городские пляжи.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
отдых рейтинг турстат
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Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом
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