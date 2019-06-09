Жара погнала жителей Петербурга на пляжи

Всего в городе благоустроено 20 пляжей, но петербуржцы лежат там, где хотят. Фото: Baltphoto, Павел Долганов.

Всего в городе благоустроено 20 пляжей, но петербуржцы лежат там, где хотят. Фото: Baltphoto, Павел Долганов.

Воскресенье может стать неподходящим днем для купания и загара.

Жители Санкт-Петербурга потянулись на пляжи в дни аномальной жары. Первый выходной, суббота 8 июня, привела к сотням отдыхающих на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга, передают очевидцы в социальной сети.

Температура воздуха достигла 30 градусов. В воскресенье 9 июня в Петербурге ждут +25 градусов и дождь. МЧС Санкт-Петербурга обещают крупную грозу. На следующей неделе в Северной столице похолодает до 19-20 градусов.

В Санкт-Петербурге благоустроили 20 пляжей. Однако купаться можно только на пяти из них. Жители Санкт-Петербурга часто игнорируют запреты спасателей и лезут в воду даже там, где нельзя. В субботу 8 июня в Петербурге утонул школьник, как сообщили очевидцы в соцсетях.

Ранее Gazeta.SPb подробно изучила вопрос жары в Петербурга и рассказала, чем в это время можно заняться.