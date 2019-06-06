Горячие деньки в Петербурге: что нельзя, а что можно делать в жару

По крайней мере до 9 июня синоптики обещают в Петербурге 30-градусную жару. Чтобы не слечь с ударом или инфекцией, хорошо бы не только носить головной убор, но и соблюдать ещё пару правил.

Зной накрыл Петербург

Вчера МЧС сообщило, что в Петербурге 5-9 июня ожидается не просто жара, а аномальная жара. Это значит, что средняя температура воздуха будет на семь и более градусов выше среднесуточной температуры, которая составляет в Северной столице 20-23 °C. Об этом рассказали в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Уже вчера в городе было 29°C, сегодня на улице 31°C – без осадков. 7 и 8 июня ожидается облачность, однако жарко, по прогнозам, будет по-прежнему на 31°C. А вот 9 июня, в воскресенье, наконец, начнет холодать.

Что можно в жару, а что нельзя

Жара особенно опасна для пенсионеров, больных людей, беременных женщин и детей. Казалось бы, все знают элементарные правила поведения в такую погоду – носить головные уборы, пить больше воды, однако порой даже они не соблюдаются и людей увозят с тепловым ударом. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать простые рекомендации МЧС и медиков:

Одежда . Она должна быть светлой, чтобы не притягивать солнечные лучи. Из натуральных тканей, поскольку синтетика препятствует теплообмену. Легкой и просторной, чтобы ни в коем случае не стеснять движения или дыхание.

. Она должна быть светлой, чтобы не притягивать солнечные лучи. Из натуральных тканей, поскольку синтетика препятствует теплообмену. Легкой и просторной, чтобы ни в коем случае не стеснять движения или дыхание. Еда. В жару организму требуется меньше калорий для нормальной работы да и аппетит снижается. От мяса можно отказаться, как и от других излишне питательных блюд. Сейчас лучше есть больше фруктов и овощей – организм перенесет это нормально. Охлаждают организм продукты с легким вяжущим вкусом (бананы), а также овощи-фрукты зеленого и белого цветов (огурцы, яблоки, кабачки).

В жару организму требуется меньше калорий для нормальной работы да и аппетит снижается. От мяса можно отказаться, как и от других излишне питательных блюд. Сейчас лучше есть больше фруктов и овощей – организм перенесет это нормально. Охлаждают организм продукты с легким вяжущим вкусом (бананы), а также овощи-фрукты зеленого и белого цветов (огурцы, яблоки, кабачки). Напитки. Вода – это самое главное. Её нужно пить как можно больше, но максимум до пяти литров в день. Она позволяет выводить вместе с потом из организма лишнее и лучше всего утоляет жажду. Рекомендуется пить порциями не более 500 мл несколько раз в день, чтобы не навредить почкам. Температура воды в идеале должна соответствовать температуре тела – 36-37 градусов. Также можно пить зеленый чай – теплый или холодный, овощные смузи — без сахара. От чего точно стоит отказаться – это от алкоголя, черного чая и кофе, поскольку они приводят к обезвоживанию.

Вода – это самое главное. Её нужно пить как можно больше, но максимум до пяти литров в день. Она позволяет выводить вместе с потом из организма лишнее и лучше всего утоляет жажду. Рекомендуется пить порциями не более 500 мл несколько раз в день, чтобы не навредить почкам. Температура воды в идеале должна соответствовать температуре тела – 36-37 градусов. Также можно пить зеленый чай – теплый или холодный, овощные смузи — без сахара. От чего точно стоит отказаться – это от алкоголя, черного чая и кофе, поскольку они приводят к обезвоживанию. Помещение . Хоть и считается, что вентилятор просто гоняет теплый воздух, он не бесполезен, потому что помогает человеку «остыть», усиливает испарение с поверхности кожи. В жаркий день лучше закрывать окна, а ночью – открывать для проветривания. Кондиционер в помещении тоже стоит использовать в меру, то есть периодически выключать. В доме будет прохладнее, если заклеить окна на время жары белой бумагой – она отражает солнечный свет.

. Хоть и считается, что вентилятор просто гоняет теплый воздух, он не бесполезен, потому что помогает человеку «остыть», усиливает испарение с поверхности кожи. В жаркий день лучше закрывать окна, а ночью – открывать для проветривания. Кондиционер в помещении тоже стоит использовать в меру, то есть периодически выключать. В доме будет прохладнее, если заклеить окна на время жары белой бумагой – она отражает солнечный свет. Улица. В такое время на улице желательно находиться как можно меньше, особенно с десяти часов утра и до семи вечера. А если пришлось выйти из помещения, хорошо держаться в тени, гулять в парках или около водоемов. Головной убор обязателен. Полезно и купание, но только не в фонтанах. Если возможности искупаться нет, на плечи можно положить мокрую ткань, протирать руки и лицо влажным полотенцем — после высыхания смачивать ткань и повторять процедуру.

Что касается купания, в Петербурге грязная вода почти везде. Есть лишь пять пляжей с чистой водой в Курортном районе – Дубковский, Ласковый, Детский, Золотой, Комаровский. В остальных случаях купания есть риск слечь с инфекцией. Также во имя собственной безопасности в жару не нужно лезть в фонтаны – вода в них не обеззаражена и таит в себе массу микробов. Из фонтанов пьют бродячие животные, птицы, в фонтаны попадает дождевая вода и пыль.

Прошлое лето удивило, удивит ли это — вопрос открытый

Пока непонятно, станет ли лето-2019 особенно теплым и поставит ли рекорд. Но лето 2018 в Петербурге точно запомнилось почти непрекращающейся жарой. Целый июль и первые две недели августа температура воздуха не отпускалась ниже 20 °C. На это время даже постоянные дожди покинули город. С 12 июля температура и вовсе поднялась до 25°C и сохранялась такой до 4 августа. Еще бы два дня – и Петербург побил бы рекорд. Самым знойным летом в Петербурге из последних пока остается 2014 год – тогда жара стояла без перерыва с 18 июля до 12 августа.

Ранее Gazeta.SPb писала, где в Петербурге можно купаться и загорать.