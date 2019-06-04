В Петербурге 20 благоустроенных пляжей — купаться можно на пяти

В Петербурге теперь есть пять пляжей, где вода пригодна для купания, поставлены кабинки и скамейки, завезен новый песок. Однако, несмотря на эти работы по благоустройству, пробы песка ещё не до конца исследованы — говорить о его безопасности рано.

Адреса благоустроенных пляжей

Районные администрации Петербурга подготовили два десятка пляжей к летнему сезону, рассказал комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 3 июня. Сюда завезли песок, установили кабинки для переодевания, обустроили скамейками и зонтиками. Не забыли и о безопасности – водолазы обследовали дно и установили буйки, а спасатели подготовили оборудование.

Список благоустроенных пляжей-2019 теперь выглядит так:

1. Пляж Ольгинского пруда (Светлановский проспект)

2. Пляж Нижнего Суздальского озера (Староорловская улица)

3. Пляж Среднего Суздальского озера (Эриванская улица)

4. Пляж Верхнего Суздальского озера (Выборгское шоссе)

5. Пляж на Колонистском пруду (г. Пушкин, Софийский бульвар, д. 3).

6. Пляж оз. Безымянное (г. Красное Село, пр. Красных Командиров)

7. Городской пляж Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр» (Кронштадт, Тулонская аллея, д. 7 литер А)

8. «Дубковский» (Сестрорецк, участок 1)

9. «Сестрорецкий» (Сестрорецк, Пляжная ул., участок 4)

10. «Белые ночи» (Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе, участок 11)

11. «Дюны» (Сестрорецк, 41-й км Приморского шоссе, участок 10)

12. «Ласковый» (пос. Солнечное)

13. «Чудный» (пос. Репино, Приморское шоссе, участок 47)

14. «Детский» (пос. Ушково, Приморское шоссе, участок 4)

15. «Золотой» (Зеленогорск)

16. «Северный» (Сестрорецк, Приморское шоссе, участок 27)

17. «Белая гора» (Сестрорецк, 3-я Поперечная ул., участок 2)

18. «Новый» (Сестрорецк, Тарховская ул., участок 10)

19. «Зеленая гора» (Сестрорецк, дор. к Шалашу Ленина, участок 7)

20. «Комаровский» (пос. Комарово, Приморское шоссе).

Кроме того, комитет по благоустройству рассказал, что скоро в Петербурге откроются ещё два пляжа — после масштабного благоустройства. Речь идёт о пляже «Офицерском» в Сестрорецке и пляже «Морские Дубки» в Лисьем Носу. Здесь сделают поставят парковые лежаки, теневые навесы, душевые и туалеты, современные кабинки для переодевания, сообщают в комитете. Ещё один пляж, на о. Чухонка, пока закрыт на капитальный ремонт

Но купаться можно только в пяти местах

Однако то, что пляжи благоустроили, не значит, что здесь можно купаться или загорать без вреда для здоровья. Сейчас Роспотребназдзор ещё проверяет песок, пробы которого взял на исследование. Результаты станут известны, рассказала Gazeta.SPb представитель центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Петербургу, ближе к концу следующей недели, то есть не раньше 13 июня.

Что касается купания, есть пять безопасных водоемов — пробы воды уже исследованы. По состоянию на 28 мая 2019 года, пригодная для купания вода найдена на пляжах Курортного района. Кстати, 13 из 20 пляжей, которые благоустроили на днях, тоже находятся в Курортном районе. Итак, по результатам исследования для купания сейчас пригодны пляжи, которые в перечне располагаются под номерами 8, 12, 14 15, 20 – Дубковский, Ласковый, Детский, Золотой, Комаровский.

Таким образом, на 4 июня 2019 купаться можно на пяти петербургских пляжах – все в Курортном районе и все они благоустроены только что. Отдыхать без купания уже приятно на 20 пляжах из 22 имеющихся в городе, однако пока песок не проверен, стоит быть осторожнее.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, чем грозит купание в запрещенных местах.