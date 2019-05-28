Купаться — да, загорать — нет: в Петербурге нашли пять пляжей с чистой водой

В Петербурге исследовали воду на 22 пляжах — оказалось, что на пяти она пригодна для купания. Эксперт считает, что это хорошо, но отмечает, это не значит, что песок на этих пляжах также безопасен — он пока на проверке.

Где разрешили купаться в мае

В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям. Все они находятся в Приморском районе на берегу Финского залива– Детский, Золотой, Ласковый, Дубковский и Комаровский, рассказала 28 мая на заседании профильной комиссии по экологической защите населения эксперт отдела санитарного надзора управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Петербургу Ирина Горбатюк. Первые пробы воды взяли 12 мая — и вот такими оказались результаты.

В прошлом году Роспотребнадзор по Петербургу тоже проверял воду в петербургских водоемах. Оказалось, что в 2018 году в городе не было ни одного водоема, пригодного для купания. В 2017 году ещё оставался один пригодный– озеро Безымянное в Красном селе.

Воды можно не бояться, а вот с песком стоит быть осторожнее

Практически на этих пяти пляжах можно купаться до следующих проб воды, рассказала Gazeta.SPb представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Яна Дресвянникова. “С июня по август пробы отбираются еженедельно. Актуальная информация будет размещаться на сайте Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу», – рассказала она.

Пока для всех 22 пляжей города, отметила Ирина Горбатюк, не получено заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям. Яна Дресвянникова пояснила, что такое заключение получается после целого комплекса исследований – и самой воды, и песка, и оборудования пляжа. Сейчас же вода на Детском, Золотом Ласковом, Дубковском и Комаровском пляжам пригодна для купания. То есть фактически купаться, по крайней мере до следующих проб воды, там точно можно, а вот загорать – пока не факт.

“На пляжах еще отбираются пробы и говорить о том, можно ли на них загорать, пока рано” – объяснила Яна Дресвянникова.

Что будет, если купаться не там

Для тех, кто рискнул искупаться в 17 непригодных для купания пляжах, есть целый букет неприятных последствий. В этом сезоне при купании в местах, которые не прошли санитарные проверки, можно заразиться энтеровирусными инфекции – вирусы попадают в организм вместе с водой при заглатывании, рассказала Яна Дресвянникова. Опасен церкариоз – он проявляется в виде красных пятен по всему телу. Не исключен риск грибковых заболеваний кожи. Можно подхватить острые кишечные инфекции и вирусный гепатит А. Но это далеко не полный перечень – есть и другие инфекционные и паразитарные болезни, отметила Яна Дресвянникова. Однако, по её словам, среди них нет смертельных.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что за купание в запрещенных местах в Петербурге предусмотрена административная ответственность, а именно — штраф в размере от 100 до 300 рублей. Здесь речь идет о тех местах, по которым сразу понятно, что купаться в них опасно – например, на пляже установлена табличка с запретом.