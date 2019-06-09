В Европе найдены следы страшной эпидемии чумы

Научные работники из Института изучения истории человечества, который находится в Йене в Германии, нашли доказательства ещё одной эпидемии чумы средневековья.

Ученые зафиксировали следы эпидемии чумы, которая захватила всю Европу. Чума имеет название Юстиниана. Она наблюдалась в Византии в 6 веке. Кроме того, имела распространение не территории Европы.

Установлено, что первая пандемия возникла еще в 541 году, в Темные века. Тогда Византией правил император Юстиниан. Из Византии страдная чума перешла на Европу, Азию и Сверную Африку, передает издание «UGpressa.ru».

Исследователи обнаружили, что чуму вызвало сразу 8 штаммов бактерий Yersinia pesti, тогда как раньше считалось, что всего один. Это было установлено в результате анализа останков людей, которые были найдены в Испании, Германии, Франции и Англии.

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