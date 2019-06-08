Неврологи назвали улыбку Джоконды фальшивой

Либо да Винчи не мог развлечь натурщицу, либо решил изобразить эмоцию, которую она чувствовала, но пыталась показать. Фото: pixabay.com
Либо да Винчи не мог развлечь натурщицу, либо решил изобразить эмоцию, которую она чувствовала, но пыталась показать. Фото: pixabay.com

Мона Лиза улыбается лишь левой стороной лица, а правая кажется грустной.

Американске неврологи изучили выражение лица героини картины Леонарда да Винчи “Мона Лиза” или “Джоконда”. По мнению экспертов, улыбка девушки является неискренней, передает The Sun.

Исследователи заявляют, что улыбка четко выражена лишь на левой стороне лица. Согласно теориям эмоций в нейропсихологии, следует сделать вывод, что улыбка является неискренней. Ученые опросили 42 волонтеров — 92% заявили, что левая сторона лица Моны Лизы выражает счастье, а вот правая кажется нейтральной или выражает грусть.

Ученые нашли открытию несколько объяснений. Согласно самому простому, девушка действительно устала позировать для художника в течение нескольких часов. По другой версии, Леонардо да Винчи уже знал о значении ассимметричной улыбки и решил изобразить эмоцию, которую человек пытается выразить, но на самом деле не ощущает.

Точная дата написания картины неизвестна — возможно, 1503-1505 годы. Сейчас она хранится в Лувре.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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