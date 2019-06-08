В разрыве Брэдли Купера и Ирины Шейк винят Леди Гагу

Леди Гага и Купер вместе снялись в фильме
Леди Гага и Купер вместе снялись в фильме "Звезда Родилась". Фото: скриншот видео

Выступление певицы и актеры на церемонии “Оскар” назвали концом отношений Купера.

Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк расходятся после 4 лет отношений, сообщают несколько СМИ без указания конкретных источников. Пользователи Интернета указывают на Леди Гагу как причину разрыва пары.

Купер и Шейк решили провести некоторое время порознь и пытаются найти способы дальнейшей совместной жизни, сообщает источник E!News. У пары есть дочь, ей 2 года.

Купера долгое время подозревали в романе с Леди Гагой, вместе с которой он снял фильм “Звезда Родилась”. Певица опровергла эти слухи на шоу Джимми Киммела, заявив, что она и Купер хотели заставить зрителей поверить в роман между ними и им удалось.

Видео: Lady Gaga, Youtube

Теперь пользователи сети вспоминают совместное выступление Купера и Леди Гаги на Оскар и утверждают, что именно в этот момент отношения Купера и Шейк дали трещину.

Фото: скриншот комментариев Youtube. Перевод с английского: «Кто здесь после разрыва Бредли и Ирины?» — «Кто здесь после разрыва Бредли Купера? Кажется мы знаем, чего ждать» — «Мы знаем, почему ты здесь сегодня» — «Столько пришло после разрыва, признаю вину».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Алых парусах” в Петербурге выступят Лазарев и Гагарина.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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