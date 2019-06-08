На “Алых парусах” выступят Лазарев, Гагарина и Пресняков

Праздник для выпускников Петербурга пройдет с 23 на 24 июня.

На концерте для выпускников Петербурга “Алые Паруса” выступят Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Зара и Владимир Пресняков, сообщили Gazeta.SPb организаторы 8 июня. Праздник пройдет в ночь с 23 по 24 июня. Артисты выступят на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

В программе вечера значатся выступления группы “Марсель”, Юлии Паршуты, певицы Леры и коллектива #2Маши.

Корабль “Россия”, который пройдет по Неве с красными парусами сейчас стоит у наб. Лейтенанта Шмидта. Он прибыл в Петербург 22 мая. Предполагается, что в торжестве поучаствуют около 33 тысяч выпускников и до 1,5 млн жителей Санкт-Петербурга.

Предсказать погоду на мероприятие, которое пройдет через 2 недели, сложно, однако сейчас синоптики обещают Петербургу 23 июня дождь и температуру в 20 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что из-за репетиции праздника продлили разводку мостов.