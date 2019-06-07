Репетиция «Алых парусов» продлит разводку мостов

Петербуржцев просят помнить об этом и выбирать маршрут внимательнее.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Репетиция «Алых парусов» состоится в ночь с 8 на 9 июня. Из-за нее Дворцовый и Благовещенские мосты будут разведены на 15 минут дольше, чем обычно. Дворцовый мост будет разведен с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 5:10, Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:15.

Напоминаем, что на праздник приглашаются все одиннадцатиклассники Санкт-Петербурга. Выпускники смогут достойно попрощаться со школой и отдохнуть после череды экзаменов. Для них подготовят концертную программу на Дворцовой площади 23 июня, а также по Неве проплывет символ праздника — фрегат с алыми парусами. Сейчас он остановился около Петропавловской крепости и ждет своего звездного часа.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Алые паруса» на сутки ограничат движение по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Все ограничения будут действовать до 5 утра 24 июня.