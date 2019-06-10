УФАС заподозрило петербургские компании в создании ремонтного картеля

УФАС Петербурга возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Антимонопольщики подозревают в сговоре на торгах по ремонту петербургских школ и больниц четыре организации и одного индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии УФАС, организации «СКС», «Растр-Сервис», «ТОП-ТИМ»ИП, «ЕвроСтройСервис» и ИП Киселев С.Г. могли согласованно выиграть 30 конкурсов на ремонт администраций, школ, детсадов и поликлиник в Петербурге. Общая сумма тендеров оценивается в 84 млн рублей.

Проверка была начата после заявления антикоррупционной организации «Трансперенси Интернешнл-Р».

Комиссия УФАС начнет рассмотрение дела 24 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что УФСБ задержало замдиректора ГУП «Горэлектротранс». В пресс-службе ведомства сообщили, что руководитель не появлялся на работе с четверга прошлой недели, однако связывать эту информацию с задержанием не стали.