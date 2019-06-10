Артем Дзюба рассказал УЕФА об отношениях с Петербургом

Нападающий отметил мощную поддержку болельщиков на стадионе Крестовского.

Игрок ФК “Зенит“ Санкт-Петербурга Артем Дзюба рассказал об отношениях с Петербургом в интервью для УЕФА 10 июня. По его словам, раньше он не слишком любил Северную столицу, но теперь она стала для него вторым домом.

Капитан сборной России рассказал, что поначалу Петербург показался ему слишком хмурым и пасмурным. Сейчас он часто остается в нем в выходные: по словам Дзюбы, ему комфортно в Северной столице и транспортная ситуация проще, чем в Москве. Особенно форварду нравится играть на новом стадионе на Крестовском острове.

Дзюба отметил важность факта, что в Петербурге пройдут игры чемпионата Европы-2020 и отметил мощную поддержку болельщиков в Санкт-Петербурге.

Пока остальные футболисты “Зенита” отдыхают, Дзюба работает: в матче против Сан-Марино нападающий забил четыре мяча (мог бы пять, если бы реализовал пенальти). В пятницу 14 июне в Петербурге пройдет медосмотр, на котором команда воссоединится.

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