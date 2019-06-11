В Петербурге скончался депутат Заксобрания Павел Зеленков

Депутат Законодательного Собрания Петербурга умер в возрасте 50 лет.

О кончине народного избранника, ушедшего в мир иной в понедельник, 10 июня, в своих социальных сетях рассказал политик Виталий Милонов. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии «Единая Россия» Милонов назвал возраст погибшего слишком ранним для смерти и пожалел о несбывшихся намеченных планах.

Известно, что депутат Павел Зеленков трудился в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 6-го созыва с 2016 года. Его одномандатным избирательным округом был № 21. Сообщений о возможных причинах смерти народного избранника ничего не сообщается. О дате прощания и погребения информации тоже нет.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ежегодная Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня.